Belçika'da Filistin ile Dayanışma Gösterisi
Belçika'nın Heusden-Zolder kentinde Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteride Filistin'e özgürlük talepleri dile getirildi ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.
Belçika'nın Heusden-Zolder kentinde Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi.
Flaman bölgesindeki Heusden-Zolder kentinin belediye binası önünde yüzlerce kişi "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla yerel saatle 16.00 civarında bir araya geldi.
Filistin ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Çocuklara karşı savaş suçlarını durdurun" yazılı dövizler açtı.
Gösteride çeşitli düşünce kuruluşlarının temsilcileri konuşmalar yaparak Filistin'deki duruma dikkat çekti ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Gösteride İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.