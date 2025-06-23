Belçika'da Filistin Destekçileri İsyanda: İsrail'e Yaptırım İstiyorlar

Belçika'da Filistin destekçisi göstericiler, Gazze'deki soykırıma "suç ortağı" olmakla suçladıkları Syensqo ve İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems'e ait OIP Sensor Systems şirketlerini protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de insan hakları şartı gereği inceleme altındaki Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın da görüşüleceği AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sürerken, göstericiler, Filistin'e destek için "İsrail'i Silahlandırmayı Bırakın" temasıyla toplandı.

Göstericiler, Syensqo şirketi binasına giden yolları kapattı ve binanın önünü kırmızıya boyadı.

Ayrıca göstericiler, Syensqo'nun İsrail'e insansız hava araçları için parça tedarik ettiğini kaydederek Belçika'nın İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanları Toplantısının yapıldığı AB Konseyi binası önünde de toplanan göstericiler, "AB, değerlerine sahip çık" ve "AB'nin suç ortaklığına son verin" yazılı dövizler ve Filistin bayraklarıyla Birliğin İsrail yanlısı politikasını eleştirdi.

Bazı göstericiler, NATO Karargahı yakınlarında polis tarafından gözaltına alındı.

Tournai kentinde de göstericiler OIP binasına girdi

Belçika basınındaki haberlere göre, Tournai kentinde de göstericiler, İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems'e ait OIP Sensor Systems binasına girerek bir depodaki askeri teçhizatı kırmızıya boyadı.

Göstericiler, İsrail'e silah tedarikinde bulunmakla suçladıkları şirkete karşı yaptıkları protestoyu engellemek için "düzinelerce polisin" görevlendirildiğini belirterek, hükümeti "soykırımı durdurmak için harekete geçmek yerine savaş makinesini (İsrail) durdurmak isteyen insanları bastırdığını" savundu.???????