Belçika'da en sıcak ağustos ayı bu yıl yaşandı

Belçika'da hava sıcaklığının ölçülmeye başlandığı 1833'ten bu yana en sıcak ağustos ayı, bu yıl kayıtlara geçti.

Belçika'da hava sıcaklığının ölçülmeye başlandığı 1833'ten bu yana en sıcak ağustos ayı, bu yıl kayıtlara geçti.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün verilerine göre, geçen ay ortalama hava sıcaklığı 21,4 derece ölçüldü.

Ağustos boyunca en düşük sıcaklık 9,7 derece, en yüksek sıcaklık ise 32,5 derece oldu.

Ağustos ayının genel ortalaması daha önce 18,4 dereceydi. Ağustos ayı için son sıcaklık rekoru 21,2 derece ile 1997'de kaydedilmişti.

Bu yılın ağustos ayı, aynı zamanda 1991'den sonra ölçülmüş en kurak ikinci ağustos olarak kayıtlara geçti.