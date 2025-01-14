Belçika'da Emeklilik Reformu Protestosu: Ülke Genelinde Grev
Belçika'da yeni federal hükümetin emeklilik reformlarına karşı yapılan protestolar nedeniyle toplu taşıma, havayolu, okullar ve temel hizmetlerde kesintiler yaşandı.
BRÜKSEL, 14 Ocak (Xinhua) -- Belçika'da yeni federal hükümeti oluşturan koalisyonun önerdiği emeklilik reformlarını protesto etmek için pazartesi günü ülke çapında düzenlenen grev nedeniyle toplu taşıma, havayolu ulaşımı, okullar ve temel hizmetler kesintiye uğradı.
Kaynak: Xinhua / Güncel