Belçika'da Düzenlenen Ortaçağ Festivalinden Renkli Kareler
Xinhua - Güncel
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OUFFET, 11 Nisan (Xinhua) — Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen ve Ortaçağ kültürüne özgü performansların sergilendiği, pazarların kurulduğu ve çeşitli aktivitelerin ön plana çıktığı festival, iki gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.
OUFFET, 11 Nisan (Xinhua) — Belçika'nın Liege şehrine bağlı Ouffet belediyesinde düzenlenen ve Ortaçağ kültürüne özgü performansların sergilendiği, pazarların kurulduğu ve çeşitli aktivitelerin ön plana çıktığı festival, iki gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.
Xinhua / Güncel