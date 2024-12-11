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Belçika'da Doğan Panda Ailesi Çin'e Dönüş Yolu Açtı

Belçika'da Doğan Panda Ailesi Çin'e Dönüş Yolu Açtı
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Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde doğan üç dev panda Tian Bao, Bao Di ve Bao Mei, Çin'e dönüş yolculuğuna başladı, iki ülke arasındaki panda koruma programında önemli bir gelişme yaşandı.

BRUGELETTE, 11 Aralık (Xinhua) -- Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde doğan üç dev panda Tian Bao, Bao Di ve Bao Mei, salı günü Çin'e dönüş yolculuğuna çıktı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki panda koruma programında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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