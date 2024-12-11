Belçika'da Doğan Panda Ailesi Çin'e Dönüş Yolu Açtı

BRUGELETTE, 11 Aralık (Xinhua) -- Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde doğan üç dev panda Tian Bao, Bao Di ve Bao Mei, salı günü Çin'e dönüş yolculuğuna çıktı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki panda koruma programında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.