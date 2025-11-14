Belçika'da Başpiskopos Terlinden’in İstismar Vakalarına Yaklaşımı Tartışmalı

Belçika'da Brüksel Başpiskoposu Luc Terlinden'in istismar vakalarına yaklaşımı nedeniyle görevden alınması talep edildi.

Brussels Times internet sitesinin haberine göre Belçikalı bir grup cinsel istismar mağduru, Katolik Kilisesi'nde uzun süredir tartışma konusu olan istismar dosyalarına ilişkin tutumunu eleştirdikleri Mechelen-Brüksel Başpiskoposu Terlinden'in görevden alınması için Papa 14. Leo'ya mektup gönderdi.

Papa'nın kısa süre önce Vatikan'da mağdurlarla yaptığı yaklaşık üç saatlik toplantı üzerine kaleme alınan mektupta Terlinden'in "kurumun itibarını korumayı önceleyen, mağdurların acısını yeterince gözetmeyen yaklaşımda olduğu" savunuldu.

Mektuba göre mağdurlar, Papa ile yapılan görüşmede yıllar süren istismarın yalnızca kişisel değil ruhsal ve toplumsal açıdan da derin izler bıraktığını anlattı. Görüşmeye katılanlar, kilise içindeki mevcut tazminat sisteminin ihtiyaçlarını karşılamadığını, psikolojik destek ve uzun süreli terapi gibi hayati hizmetler konusunda kiliseden yeterli destek görmediklerini belirtti.

Mektupta Belçika Katolik Kilisesi'nin geçmişteki istismar vakalarına yaklaşımının kamuoyunda derin güven kaybına yol açtığı vurgulandı.

Belçika'da kilise yetkilileri, son yıllarda istismar dosyalarında şeffaflık talebiyle artan siyasi ve toplumsal baskı altında bulunuyor.

Başpiskopos Luc Terlinden, daha önce yaptığı açıklamalarda Papa 14. Leo'nun istismar konusunda benimsediği "sıfır tolerans" politikasını desteklediğini söylemişti. Buna rağmen mağdurlar, Terlinden'in pratikte yeterli adımı atmadığını, Kilise'de yapısal reform için yeni yönetime ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.