Haberler

Belçika'da Başpiskopos Terlinden’in İstismar Vakalarına Yaklaşımı Tartışmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'da cinsel istismar mağdurları, Başpiskopos Luc Terlinden'in istismar vakalarına yaklaşımını eleştirerek Papa'ya mektup gönderdi. Mağdurlar, Terlinden'in yeterli önlemleri almadığını ve kilisede reform gerekliliğini vurguladı.

Belçika'da Brüksel Başpiskoposu Luc Terlinden'in istismar vakalarına yaklaşımı nedeniyle görevden alınması talep edildi.

Brussels Times internet sitesinin haberine göre Belçikalı bir grup cinsel istismar mağduru, Katolik Kilisesi'nde uzun süredir tartışma konusu olan istismar dosyalarına ilişkin tutumunu eleştirdikleri Mechelen-Brüksel Başpiskoposu Terlinden'in görevden alınması için Papa 14. Leo'ya mektup gönderdi.

Papa'nın kısa süre önce Vatikan'da mağdurlarla yaptığı yaklaşık üç saatlik toplantı üzerine kaleme alınan mektupta Terlinden'in "kurumun itibarını korumayı önceleyen, mağdurların acısını yeterince gözetmeyen yaklaşımda olduğu" savunuldu.

Mektuba göre mağdurlar, Papa ile yapılan görüşmede yıllar süren istismarın yalnızca kişisel değil ruhsal ve toplumsal açıdan da derin izler bıraktığını anlattı. Görüşmeye katılanlar, kilise içindeki mevcut tazminat sisteminin ihtiyaçlarını karşılamadığını, psikolojik destek ve uzun süreli terapi gibi hayati hizmetler konusunda kiliseden yeterli destek görmediklerini belirtti.

Mektupta Belçika Katolik Kilisesi'nin geçmişteki istismar vakalarına yaklaşımının kamuoyunda derin güven kaybına yol açtığı vurgulandı.

Belçika'da kilise yetkilileri, son yıllarda istismar dosyalarında şeffaflık talebiyle artan siyasi ve toplumsal baskı altında bulunuyor.

Başpiskopos Luc Terlinden, daha önce yaptığı açıklamalarda Papa 14. Leo'nun istismar konusunda benimsediği "sıfır tolerans" politikasını desteklediğini söylemişti. Buna rağmen mağdurlar, Terlinden'in pratikte yeterli adımı atmadığını, Kilise'de yapısal reform için yeni yönetime ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törende

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.