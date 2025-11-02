Haberler

Belçika'da Askeri Üs Üzerinde Dron Hareketliliği Tespit Edildi

Güncelleme:
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde tespit edilen 3 dronun olağan bir uçuş olmadığını ve açık bir hedefe yönelik hareket ettiği değerlendirmesini yaptı. Dronlara karşı önlemler alınsa da etkili olamadı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, dün gece Belçika'daki Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini bildirdi.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Tespit edilen 3 dronun öncekilere göre daha büyük olduğunu ve yüksek irtifada uçtuğunu aktaran Francken, "Bu rutin bir uçuş değildi. Bunların Kleine Brogel'i hedef alan açık bir görev kapsamında hareket ettiği değerlendiriliyor." bilgisini verdi.

Francken, dronların sinyallerini kesmek için "taşınabilir dron karıştırıcıların" (dron jammer gun) devreye sokulduğunu ancak bunların etkili olmadığını belirtti.

Polis helikopteri ve ekiplerinin 1 dronu takip ettiğini ancak birkaç kilometre kuzeye doğru ilerledikten sonra temas kesildiğini aktaran Belçika Savunma Bakanı, Polis ve Askeri İstihbarat Servisi (ADIV) tarafından soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Francken, tedbir ve gözetim faaliyetlerini daha da artırdıklarını kaydederek, dron karşıtı sistemlerin acilen geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Belçika'nın Peer belediyesi sınırları içinde yer alan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü, Belçika Hava Kuvvetlerine bağlı olup, aynı zamanda bir ABD Hava Kuvvetleri birimine de ev sahipliği yapıyor.

Önemli bir askeri tesis olan Kleine Brogel, hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılıyor.

Belçika'da dron hareketliliği artıyor

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından, dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.

"Plan hazır: Dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.

Haberler.com
