Belçika'da Askeri Eğitim Kampı Üzerinde Dron Faaliyeti Tespit Edildi

Belçika'daki Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde dron faaliyeti tespit edildiği, Savunma Bakanlığının olayı araştırdığı bildirildi.

Belga ajansının haberine göre, dün gece saatlerinde askeri eğitim kampı üzerinde dron faaliyeti tespit edildi.

Nereden geldiği veya kim tarafından kullanıldığı henüz bilinmeyen dronların, buradan Almanya'ya yöneldiği aktarıldı.

Belçika Savunma Bakanlığı olayı araştırmaya başladı.

Ordunun eğitim kampı olan ve 28 kilometrekarelik bir alana yayılan Elsenborn kampında atış tatbikatlarının yapıldığı bir güvenlik bölgesi de bulunuyor.

Polonya, Romanya ve Estonya'nın hava sahalarının geçen ay Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmesinin ardından Avrupa'da ülkeler alarma geçmişti.