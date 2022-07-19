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Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi

AA - Selen Temizer - Güncel
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Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi

Belçika'da çeşitli bölgelerde 40 dereceye varan sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilirken, ülke genelinde turuncu kod uygulanıyor.

Belçika'da çeşitli bölgelerde 40 dereceye varan sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilirken, ülke genelinde turuncu kod uygulanıyor.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, bugün için tahminlerin 40 dereceye varması nedeniyle Batı Flanders ve Hainaut kentlerinde kırmızı alarm verildiği duyuruldu.

Ülkenin geri kalanında ise turuncu alarm verilerek, sık sıvı alımı, hafif yiyecekler ve giyecekler tercih edilmesi, ısıyı dışarıda tutmak için kapı ve pencerelerin kapalı tutulması gibi uyarılar yapıldı.

Tahminler, yarından sonra sıcaklıkların 10 derece civarında düşeceğini gösteriyor.

Belçika da geçen yıl temmuzda ise 39 kişinin yaşamına mal olan sel felaketi yaşanmıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Selen Temizer - Güncel

Togo Cumhuriyeti Belçika Güncel Haberler

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