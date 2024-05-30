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Belçika'da Anvers Üniversitesi, İsrail ile işbirliği anlaşmalarını askıya aldı

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Anvers Üniversitesi, İsrail ile olan işbirliği anlaşmalarını askıya aldığını duyurdu. Üniversite Rektörü, İsrail'deki ortaklık kurumlarının askeri yetkililerle işbirliği yaptığını belirtti.

Belçika'da Anvers Üniversitesi, İsrail ile tüm işbirliği anlaşmalarını askıya aldığını duyurdu.

Üniversite Rektörü Herman Van Goethem, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin İsrail'de ortaklık yaptığı kurumların askeri yetkililerle kurumsal işbirlikleri bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle genel işbirliği anlaşmaları askıya alındı. Mevcut araştırma projeleri tamamlanmaktadır ancak yetkili Etik Kurul tarafından ek incelemeye tabi tutulabilir." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Anvers Üniversitesi, İsrail ve Gazze'deki meslektaşlarını, hükümetlerini Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'deki çatışmaya ilişkin kararlarına saygı duyma çağrısı yapmaya davet ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) de 28 Mayıs'ta İsrail ile ilişkilerini, UAD kararlarının bu ülke tarafından uygulanana kadar askıya aldığını bildirmişti.

Belçika'nın Brüksel, Gent, Anvers, Leuven ve Liege kentlerindeki üniversitelerde ay başında başlayan öğrenci eylemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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