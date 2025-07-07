Belçika'da Aktivistlerden Filistin İçin Açlık Grevi

Belçika'da bir grup aktivist, ülkelerinin İsrail ile bütün ilişkileri kesmesi talebiyle Filistin için 5 gün sürecek açlık grevi başlattı.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, Gent kentinde bir grup aktivist, Filistin için açlık grevi yapıyor.

Açlık grevinin organizatörlerinden "Aziz Michael Hareketi"nden Rahip Lode Vandeputte, İsrail Gazze'de soykırım yapmayı sürdürürken sessiz kalınmaması gerektiğini ve buna karşı harekete geçmenin "ahlaki zorunluluk" olduğunu belirtti.

Belçika hükümetinin İsrail ile askeri, diplomatik ve ekonomik bağlarını koparmasını talep eden aktivistler, 5 gün boyunca sadece şekerli su, kahve veya çay içecek.

Aktivistler, bu grevin diğer Avrupa şehirlerinde benzer gösteriler düzenlenmesi için ilham olmasını umuyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezinde yer alan Beguinage Kilisesi'nde de 16 Haziran'da 5 günlüğüne "Filistin'e adalet için" açlık grevi başlatılmıştı.