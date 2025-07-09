Belçika'da 774 Refakatsiz Göçmen Çocuk Kayboldu

Belçika'ya sığınan 774 refakatsiz göçmen çocuğun 2024'te ortadan kaybolduğu ve bunların yalnızca 246'sının sonradan bulunduğu bildirildi.

Belçika medya kuruluşu de Standaard'ın "Groen" (Yeşil) Parti milletvekili Matti Vandemaele'in elde ettiği verilere dayandırdığı haberine göre, en az 101 vaka özellikle endişe verici olarak sınıflandırıldı.

Buna göre, 2024'te haftada yaklaşık 15 refakatsiz göçmen çocuk kaybolurken, bu sayı yıl içinde toplam 774 olarak kaydedildi.

2024'te kaybolan 774 çocuktan yalnızca 246'sının yeri tespit edilirken, 528 çocuk bulunamadı.

Endişe verici 101 vaka çoğunlukla 13 yaşından küçük, en son güvenli olmayan bir yerde veya rahatsız edici bir ortamda görülen ya da fiziksel veya zihinsel engelli olan çocukları barındırıyor.

Vandemaele, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yetişkin refakatinde olmadan kaybolan çocukların son derece savunmasız olduğunu belirterek, "Hükümetimizin bu çocukları koruyamaması bile üzücü bir başarısızlık." ifadesini kullandı.

Ayrıca Vandemaele, federal sığınma ve göç bakanıyla adalet bakanını göçmen çocuklara ülkeye girdikten sonra refakatçi atama ve kaybolmaları önlemek için tedbir almaya çağırdı.

Avrupa'da kaybolan sığınmacı ve göçmen çocuklar hakkında istatistik tutan "Avrupa'da Kayıp" projesinin verilerine göre, kıtada 2021 ile 2023 yılları arasında en az 51 bin 433 refakatsiz göçmen çocuk kayboldu. Bu, günde ortalama yaklaşık 47 çocuğun kaybolduğu anlamına geliyor.