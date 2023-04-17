Belçika'da 600 kilogram kokain ele geçirildi

Belçika polisinin, Anvers Limanı'nda 600 kilogram kokain ele geçirdiği bildirildi.

Belçika'nın Doğu Flaman ili savcılığından yapılan açıklamada, hafta sonunda yapılan operasyonda ele geçirilen 600 kilogram uyuşturucuyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Uyuşturucunun Anvers Limanı'na açılan Scheldt Nehri kıyısında ele geçirildiği, gözaltına alınan iki kişinin 18 yaşından küçük olduğu ifade edildi.

Reşit olmayan kişilerin çocuk mahkemesine çıkarılacağı bildirildi. Polis ve savcılık, operasyonla ilgili detaylı bilgi vermedi.