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Belçika'da 5 bin kişi dondurucu soğukta denize girdi

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Belçika'da 5 bin kişi dondurucu soğukta denize girdi

Belçika'nın sahil kenti Ostende'de 5 bin kişi dondurucu soğukta denize girdi.

Belçika'nın sahil kenti Ostende'de 5 bin kişi dondurucu soğukta denize girdi.

Belçika'nın sahil kenti Ostende'de 1987 yılından bu yana yapılan "Nieuwjaarsduik (Yeni Yılda Dalış)" adlı etkinliğe yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Okyanusların temiz tutulmasına dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe, bazı Belçikalılar, ilginç kostümlerle katıldı.

Katılımcılar denize girmeden önce sahilde ısınma hareketleri yaptı. Bu sırada ilginç görüntüler kaydedildi.

Aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu binlerce kişi, saat 15.00'i gösterdiğinde verilen işaretle yaklaşık 200 metre mesafeden denize doğru koşmaya başladı.

Dondurucu soğukta denize girenlerden bazıları hemen çıkarken bazıları ise suda daha fazla kalmayı tercih etti.

Etkinlik sırasında çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Katılımcıların denizde fazla açılmasının ve boğulmaların önüne geçmek için polis ve sahil koruma ekipleri önlem aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Belçika Güncel Haberler

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