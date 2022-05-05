Belçika'da 19 kez ehliyetsiz yakalanan sürücüye 18 ay hapis cezası - Haberler

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Belçika'da 19 kez ehliyetsiz yakalanan sürücüye 18 ay hapis cezası

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Belçika'da 19 kez ehliyetsiz yakalanan sürücüye 18 ay hapis cezası

Belçika'da 19 kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kişiye 18 ay hapis cezası verildi ve sürücünün ömür boyu araç kullanması yasaklandı.

Belçika'da 19 kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kişiye 18 ay hapis cezası verildi ve sürücünün ömür boyu araç kullanması yasaklandı.

Adı açıklanmayan sürücü başkent Brüksel yakınındaki Dilbeek bölgesinde 2020'de polis kontrolünde durduruldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün daha önce 18 kez aynı şekilde polise yakalandığı anlaşıldı.

Mahkemeye çıkarılan kişinin cezası uzun yasal sürecin ardından netleşti. Sürücü 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 8 bin avro para cezası verilen kişi ömür boyu araç kullanmaktan men edildi.

Ehliyetsiz araç kullandığı için daha önce birçok kez mahkemeye çıkarılan kişinin önceki suçlarından dolayı da hapis cezasına çarptırıldığı, ayrıca 700 saat kamu hizmeti yaptığı belirtildi.

Sürücünün avukatının son cezaya yaptığı itiraz ve daha hafif ceza talebi reddedildi. Hakim, önceki cezaların sürücünün yasalara uymasını engellemeye yetmediğini belirterek avukatın talebini geri çevirdi.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Brüksel, Tragger, Belçika, Polis, Güncel, Haberler

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