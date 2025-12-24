Belçika cezaevlerindeki aşırı kalabalık sorunu sürüyor

Belçika'da cezaevlerindeki aşırı kalabalık sorunu sürerken, Adalet Bakanlığı çözüm yolu bulmaya çalışıyor.

Flamanca yayın yapan de Morgen gazetesinin haberine göre, Belçika Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki aşırı kalabalık sorunun çözümü için federal hükümetin "acil müdahalesinin" gerektiğini kaydediyor.

Ülkede 3 bin 200'den fazla hükümlünün cezaevlerinde yer olmaması nedeniyle dışarıda bulunduğu belirtilirken, Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden'in mahkumların beklenenden altı ay önce serbest bırakılmasına izin veren yasada değişikliğe gidip bu süreyi bir yıla çıkarmayı planladığı ifade ediliyor.

Federal hükümetin koalisyon ortaklarından sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakı (N-VA) ve liberal Frankofon parti "MR", tehlikeli mahkumların erken tahliye edilmesine yol açabileceği gerekçesiyle bu plana karşı çıkıyor.

Belga ajansının konuya ilişkin haberinde de Belçika'daki uyuşturucu kaçakçılığı sorununa rağmen yargı sisteminin, "yetersiz finansman" ve "yapısal verimsizlikler"den olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Ayrıca, vatandaşların adalet sistemine güveninin azalma eğilimi gösterdiği uyarısında bulunuluyor.

Belçika'da cezaevlerindeki aşırı kalabalık, yetersiz personel sayısı, hijyen problemleri ve artan şiddet olayları uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu oluyor.

Dün yapılan kabine toplantısında, cezaevlerindeki aşırı kalabalık sorununun çözümü için bir anlaşamaya varılamamıştı.