Belçika, Biden'ın Gazze ateşkes önerisine destek veriyor

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de hemen ateşkes öngören teklifine destek talep edilen karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmesine ilişkin, "Belçika ateşkesin derhal uygulanması çağrısında bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Lahbib, X hesabından yaptığı açıklamada söz konusu ateşkes önerisine destek talep edilen karar tasarısının BMGK'de kabul edilmesini "barışa doğru atılmış çok önemli bir adım" olarak niteledi.

Lahbib, "Belçika, ateşkesin derhal uygulanması çağrısında bulunuyor. Bu, acildir." ifadelerini kullandı.

Biden'ın ateşkes önerisi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Başkan Biden, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söylemişti.

Biden, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini belirtmişti.