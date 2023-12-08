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Belçika, Batı Şeria'daki yerleşimcilere yönelik yaptırımları görüşecek

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Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Batı Şeria'da şiddet eylemlerine karışan yerleşimcilere yönelik ülkeye giriş yasağı gibi yaptırımları, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında görüşeceklerini söyledi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Batı Şeria'da şiddet eylemlerine karışan yerleşimcilere yönelik ülkeye giriş yasağı gibi yaptırımları, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında görüşeceklerini söyledi.

Başbakan Alexander de Croo ile Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Belçika'nın 1 Ocak 2024'te 6 aylığına üstleneceği AB Konseyi dönem başkanlığının önceliklerini açıklamak üzere ortak basın toplantısı düzenledi.

De Croo, "koru, güçlendir, hazırla" olarak özetlediği öncelikleri; AB vatandaşlarının güvenliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ve ortak ülkelerle işbirliklerinin güçlendirilmesi ve AB'nin genişlemesi temelinde ortak geleceğin hazırlanması olarak açıkladı.

Ülkesinin AB dönem başkanlığını hem siyasi hem ekonomik gelişmeler açısından kritik bir zamanda aldığını vurgulayan de Croo, göç ve iltica politikasından AB'nin dünyadaki konumuna, ekonominin yeşil dönüşümünden rekabet edebilirliğin artırılmasına kadar birçok farklı konuda çalışacaklarını belirtti.

De Croo, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin Belçika'ya girmesinin yasaklanacağıyla ilgili açıklamasına ilişkin bir soru üzerine, "Belçika'nın duruşu haftalardır aynı. Şiddete başvuran hükümlü yerleşimcilerin topraklarımıza girmelerini engellemek istiyoruz." dedi.

ABD ile bunu uygulamaya dökme konusunda temasa geçtiklerini ifade eden de Croo, 11 Aralık'taki AB Dışişleri Bakanları toplantısında bu konunun görüşülmesini istediklerini kaydetti.

De Croo, Gazze konusundaki söyleminin İsrail hükümetinin tepkisini çektiğinin anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Masum sivillerin öldürülmesinin durdurulmasını istediğimizde, ateşkes istediğimizde, insani erişim, esirlerin serbest bırakılmasını istediğimizde kimsenin bana kızacağını sanmıyorum. Evet bu konuda biraz açık sözlü oldum. Ben siyasetçi olmaktan önce bir insanım."

Belçika'nın Filistin devletini tanıma konusu

Dışişleri Bakanı Lahbib de İspanya gibi Belçika'nın da Filistin devletini tanımaya hazır olup olmadığının sorulması üzerine, "Bazı farklar olsa da İspanya ile aynı çizgideyiz." diye konuştu.

Lahbib, Filistin devletinin tanınması konusunun zaman içerisinde değerlendirileceğini, acil olanın Gazze'deki tansiyonun düşürülmesi olduğunu, Filistin yönetimiyle Gazze'yi nasıl idare edeceği, ekonomisini nasıl kontrol edeceği gibi işlevsel sorular üzerinde görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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