Belçika Başbakanı De Wever, NATO Harcamalarındaki Eşitlik Üzerine Konuştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Başbakanı Bart de Wever, NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, İspanya'nın bütçe sorunları nedeniyle daha az harcama yaparak NATO'nun yeni savunma hedeflerine ulaşabileceğini belirtti ve Belçika'nın da benzer bir yolu izleyebileceğini ifade etti.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, İspanya gibi ülkesinin de bütçe sorunları yaşadığını, bu nedenle NATO, Madrid yönetiminin yeni savunma harcamaları hedefine daha az harcama yaparak ulaşma çabasına göz yumacaksa Belçika'nın da aynı yolu izleyebileceğini belirtti.

Bart de Wever, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesinin liderler oturumunun girişinde gazetecilere konuştu.

İspanya'nın, zirvede kabul edilmesi beklenen savunma harcamalarında yeni yüzde 5'lik hedefle ilgili itirazlarının sorulması üzerine de Wever, "Tabii ki İspanyol meslektaşımın bütçe sorunlarını anlıyorum çünkü benim de tam olarak aynı sorunlarım var. Neredeyse aynı durumdayız." dedi.

De Wever, İspanya daha az para harcayarak yetenek hedeflerine ulaşmayı başarabilecekse, bunu diğerlerinin de yapabileceğini söyleyerek, "Tamam, 32 NATO üyesi için aynı metinleri kabul ediyoruz. Hiçbir muafiyet olmadığını vurgulamak önemli. Hiçbir üye devlet için özel muamele yok. Aynı metin. Ama eğer İspanya'nın yorumu doğruysa, herkes metni yorumlayabilir." diye konuştu.

Yüzde 5'lik yeni hedefin NATO stratejistleri tarafından itinayla hesaplandığına işaret eden de Wever, "Sanırım bu insanlar aptal değil. Ne hakkında konuştuklarını biliyorlar. Bu yüzden muhtemelen haklılar." ifadelerini kullandı.

De Wever, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in NATO'nun yeni yetenek hedeflerine gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) daha azını harcayarak varabileceğini açıklamasıyla ilgili, "Bunu yapabiliyorsa, o bir dahidir tabii ki deha insanlara ilham verir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.