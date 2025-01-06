Belçika Başbakanı de Croo'nun Konutuna Bıçaklı Saldırı Girişimi
Belçika Başbakanı Alexander de Croo, resmi konutuna bıçaklı bir saldırganın girmeye çalıştığını açıkladı. Polisin hızlı müdahalesiyle saldırgan yakalandı ve olayda yaralanan kimse olmadı. Soruşturma devam ediyor.
Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan yakalandı.
De Croo, X hesabından yaptığı açıklamada, bıçaklı bir kişinin başbakanlık konutuna girmeye çalıştığını ve polisin etkili müdahalesi sonucunda yakalandığını duyurdu.
Kimsenin yaralanmadığını da belirten de Croo, olayın soruşturulduğunu bildirdi.
Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından seçimi kaybederek istifa eden de Croo, yeni hükümet kurulana kadar bu görevi sürdürüyor.