Belçika Başbakanı de Croo'nun Konutuna Bıçaklı Saldırı Girişimi

Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan yakalandı.

De Croo, X hesabından yaptığı açıklamada, bıçaklı bir kişinin başbakanlık konutuna girmeye çalıştığını ve polisin etkili müdahalesi sonucunda yakalandığını duyurdu.

Kimsenin yaralanmadığını da belirten de Croo, olayın soruşturulduğunu bildirdi.

Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından seçimi kaybederek istifa eden de Croo, yeni hükümet kurulana kadar bu görevi sürdürüyor.