Belçika Başbakanı, AB ve ABD'nin Ukrayna Konusundaki Farklılıklarını Vurguladı

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Belçika Başbakanı Bart de Wever, AB ve ABD'nin Ukrayna konusunda farklı bakış açılarına sahip olduğunu belirtti ve Avrupa'nın stratejik gücünü artırması gerektiğini vurguladı.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin Ukrayna konusunda "artık aynı bakış açısını paylaşmadığının açık" olduğunu söyledi.

De Wever, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna konusunda AB'nin "masadan dışlanmadığını" ifade eden de Wever, "Ancak Ukrayna konusunda artık (ABD ile) aynı bakış açısına sahip olmadığımız açık ve bence Avrupa, bundan ders çıkarmalı, stratejik olarak daha güçlü hale gelmeli." dedi.

De Wever, Avrupa'nın kıtadaki ABD kuvvetlerinin yerini doldurabilecek kapasitede olmadığını belirterek "(ABD) Onları mümkün olduğunca gemide tutmayı umuyoruz. Ancak maalesef Avrupa'da Ukrayna yanlısı duruşun ABD'ye kıyasla daha belirgin olduğu açık." değerlendirmesini yaptı.

Hollanda'nın Lahey kentinde dün sona eren NATO Zirvesi'nin sonuçlarını yorumlayan de Wever, Belçika'nın savunma harcamalarında daha fazla esnekliğe izin veren anlaşmadan memnun olduğunu söyledi.

De Wever, "Bu kadar fazla harcama yapmak zorunda olduğumuz için çok mutlu değiliz ama bunun gerekli olduğunu anlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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