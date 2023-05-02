Belçika bahar mevsiminde halen güneşli gün görmedi

Belçika'da nisan, aylık ortalamadan daha soğuk ve yağışlı geçerken, ülkede bahar gelmesine rağmen henüz güneşli bir bahar günü yaşanmadı.

Belçika'da nisan, aylık ortalamadan daha soğuk ve yağışlı geçerken, ülkede bahar gelmesine rağmen henüz güneşli bir bahar günü yaşanmadı.

Meteoroloji Servisinin verdiği bilgiye göre, kapalı ve yağışlı havasıyla bilinen Belçika'da geçen ay ortalama 9 santigrat derece olan sıcaklık ortalaması, nisan ayı normal değerinin (10,4 santigrat derece ) altında kaldı.

30 Nisan'da 18,4 santigrat derece ile 1991'den bu yana bir nisan ayı için en düşük ikinci maksimum sıcaklık ölçüldü.

Nisan ayında maksimum sıcaklığın 20 santigrat derecenin üzerinde olduğu tek bir bahar günü bile kaydedilmezken, bu duruma en son 2016'da rastlanmıştı.

Ocak ve mart ayları gibi, nisan da normalden daha yağışlı geçti.

Güneş alınan toplam süre,149 saat 2 dakika olarak kaydedildi. Bu süre için nisan ayı ortalaması 171 saat 16 dakikaydı.

Meteoroloji Servisinden ocak ayında yapılan açıklamada, başkent Brüksel'de güneşin bu yıl yüzünü sadece 28 saat 4 dakika gösterdiği duyurulmuştu.