Belçika Anayasa Mahkemesinden İran ile tutuklu takasının yolunu açan karar Güncel Haberler Belçika Anayasa Mahkemesi, İran ile tutuklu değişimine izin veren anlaşmanın iptaline yönelik talebi reddetti. Belçika Anayasa Mahkemesi, İran ile tutuklu değişimine izin veren anlaşmanın iptaline yönelik talebi reddetti. Mahkeme, Belçika Federal Meclisinde temmuz ayında anlaşmaya verilen onaya yapılan itirazı bugün değerlendirdi. İtirazı reddeden Anayasa Mahkemesi kararında, iadesi yapılacak tutukluların iadeye itiraz edebileceği belirtildi. Kararda, hükümetin tutuklu transferi kararı aldığında bu karar hakkında tutukluyu zamanlıca bilgilendirmesi gerektiği ifade edildi. Belçika Anayasa Mahkemesinin kararı, İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Belçika vatandaşı Olivier Vandecasteele'nin durumunu yeniden gündeme getirdi. Vandecasteele'nin, bombalı terör saldırısı planlama suçlamasıyla Belçika'da 20 yıl hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi ile takas edilebileceği ileri sürülüyordu. Kaynak: AA / Güncel Anayasa Mahkemesi Belçika İran Güncel Haberler

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