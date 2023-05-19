Belçika, ABD'nin Ukraynalı pilotların F-16 eğitimini onaylamaya hazır olmasından memnun

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ABD'nin Ukraynalı pilotların F-16 eğitimini onaylamaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

De Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İngiliz, Danimarkalı ve Hollandalı meslektaşlarımla, ABD'nin Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarında eğitimini onaylamaya hazır olduğu haberini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Detayların gelecek haftalarda belirleneceğini kaydeden de Croo, "Ukrayna, Belçika ve ortaklarının sarsılmaz desteğine güvenebilir." değerlendirmesinde bulundu.