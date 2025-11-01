Haberler

Belaruslu muhalif Roman Protaseviç, istihbarat çalışanı olduğunu açıkladı

Güncelleme:
4 yıl önce Ryanair uçağında bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapan Roman Protaseviç, Belarus istihbaratında çalıştığını doğruladı. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Protaseviç'in muhalif olmadığını ve yurt dışına kaçan muhaliflerin arasında gizli görev yaptığını belirtti.

Belarus'ta 4 yıl önce bomba ihbarı ile acil iniş yapan uçakta yakalanan ve muhalif olarak bilinen Roman Protaseviç, kendisinin Belarus istihbarat çalışanı olduğunu bildirdi.

Protaseviç, Rus basınına yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kendisi hakkında "Belarus istihbarat elemanı" olarak çalıştığını söylediği açıklamayı doğruladı. Protaseviç, "Evet gerçekten öyle. Bunu onaylıyorum." dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dün yaptığı bir konuşmada, Litvanya ile yaşanan sorunlara değinirken, "Protaseviç istihbaratımızın bir çalışanıydı." ifadesini kullanmıştı.

Muhalif olarak bilinen Protaseviç'in yurt dışına kaçan muhaliflerin arasında gizli görev yaptığını aktaran Lukaşenko, o sırada Yunanistan'da görevini yaptıktan sonra Litvanya'ya dönerken göstermelik olarak gözaltına almak zorunda kaldıklarını anlatmıştı. Lukaşenko, "Bir muhalifi gözaltına almakla suçlandık ama o bize muhalefet değildi. Bir muhalifi gözaltına almadık. Ama bu yüzden bize yaptırımlar uygulandı." demişti.

Ryanair yolcu uçağı olayı

Atina'dan Vilnius'a 23 Mayıs 2021'de seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait yolcu uçağı, Belarus hava sahasındayken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir "Mig-29" savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havalimanında yapılan kontrolü sırasında, Belarus'ta terör eylemlerine karıştığı gerekçesiyle aranan "NEXTA" adlı sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç ile bir muhalif hesaptan güvenlik güçlerine ait kişisel bilgileri paylaşmakla suçlanan Rus vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Uçakta yapılan aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti. Söz konusu sosyal medya hesabı ve yapısı, "terör örgütü organı" olarak ilan edilmişti.

Protaseviç, tutukluluk esnasında ev hapsine alınmış, güvenlik kuvvetleriyle işbirliği yapmıştı.

Minsk Bölge Mahkemesi, Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle Protaseviç'i 8 yıl hapse mahkum etmişti.

Lukaşenko'nun 16 Mayıs 2023'te hakkında af kararı çıkarması sonrasında Protaseviç serbest kalmıştı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Haberler.com
