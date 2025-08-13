Belarus, Zapad-2025 Tatbikatında Nükleer Silah Kullanacak

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Rusya ile yapılacak Zapad (Batı)-2025 askeri tatbikatında nükleer silah ve balistik füze sistemi Oreşnik'in kullanılmasına yönelik çalışma yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Belarus ile Rusya'nın 12-16 Eylül'de yapacağı ortak stratejik tatbikat, Belarus-Rusya Birlik Devleti'nin askeri güvenliğinin sağlanması amacıyla birliklerin kullanımını içeriyor.

Birlik Devleti'nin güvenliğini sağlama yetenekleri ve olası saldırılara karşı hazırlıkların test edilmesinin amaçlandığı tatbikat esnasında düşman hava saldırılarını püskürtme, savunma muharebesini yürütme, savunmayı yaran düşman kuvvetlerini yenme, devletin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için koşullar oluşturma, askeri birliklerin harekatlarına hava desteği sağlama ve yasa dışı silahlı oluşumlar, sabotaj ve keşif gruplarıyla mücadele üzerinde çalışılacak.

Tatbikatı gözlemlemesi için Belarus Savunma Bakanlığına akredite edilmiş, aralarında 9 NATO üyesinin temsilcilerinin de yer aldığı ülkedeki tüm yabancı askeri ataşeler davet edildi.

"Rusya ile nükleer silahlar ve Oreşnik üzerinde çalışacağız"

Belarus Savunma Bakanı Hrenin, tatbikatın hazırlık çalışmalarıyla ilgili Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya rapor verdi. Hrenin, Lukaşenko ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zapad-2025 Tatbikatı sırasında Belarus ve Rus ordusunun nükleer silahlar ve Oreşnik balistik füze sisteminin kullanılmasının planlanması üzerinde çalışılacağı bilgisini paylaşan Hrenin, şunları kaydetti:

"Bu (silahlar), bizim için stratejik caydırıcılığın önemli bir unsuru. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun dediği gibi, her şeye hazırlıklı olmalıyız. Batı ve kuzey sınırlarımızdaki durumu görüyoruz. Militarizasyon ve askeri faaliyetleri sakin bir şekilde izleyemeyiz. Açıklığımızı ve barışçıl olduğumuzu gösteriyoruz ancak barutumuzu her zaman kuru tutmalıyız."

NATO ülkelerinin bu tatbikatı bahane olarak kullanmaya çalışacağını söyleyen Hrenin, "En endişe verici şey, Polonya askeri liderliğinin 30-34 binden fazla askerden oluşan bir grup oluşturma kararı. Bizim görüşümüze göre bu zaten ciddi bir grup. Çok dikkatli izlemeliyiz ve tepki vermeliyiz. Belarus'a karşı herhangi bir saldırganlık gösterirlerse karşılık verecek bir şeyimiz var." diye konuştu.