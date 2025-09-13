Haberler

Belarus ve Rusya, Zapad-2025 Askeri Tatbikatına Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belarus Genelkurmay Başkanı Pavel Muraveyko, Belarus ve Rusya'nın Zapad-2025 adlı ortak askeri tatbikatlarına başladığını duyurdu. Tatbikat, ulusal egemenliği koruma amacıyla komutanların kumanda yeteneklerini geliştirmeye yönelik planlandı.

MİNSK, 13 Eylül (Xinhua) -- Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Muraveyko, Belarus ve Rusya'nın cuma günü Zapad-2025 adlı büyük çaplı ortak askeri tatbikatlarına başladığını açıkladı.

Muraveyko, Belarus'ta düzenli olarak gerçekleştirilen bu stratejik tatbikatın, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma görevini daha iyi yerine getirmek için komutan ve subayların birliklerini kumanda yeteneklerini geliştirmek amacıyla planlandığını söyledi.

Muraveyko, tatbikatın herhangi bir ülkeye veya ülkelere yönelik olmadığını belirtti.

Minsk, her zaman olduğu gibi bu yıl da aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu birçok ülkeden temsilcileri bu yılki tatbikatı izlemeye davet etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

İntihar notu yazıp ortadan kaybolmuştu! Günler sonra ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.