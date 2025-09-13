Belarus ve Rusya, Zapad-2025 Askeri Tatbikatına Başladı

MİNSK, 13 Eylül (Xinhua) -- Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Muraveyko, Belarus ve Rusya'nın cuma günü Zapad-2025 adlı büyük çaplı ortak askeri tatbikatlarına başladığını açıkladı.

Muraveyko, Belarus'ta düzenli olarak gerçekleştirilen bu stratejik tatbikatın, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma görevini daha iyi yerine getirmek için komutan ve subayların birliklerini kumanda yeteneklerini geliştirmek amacıyla planlandığını söyledi.

Muraveyko, tatbikatın herhangi bir ülkeye veya ülkelere yönelik olmadığını belirtti.

Minsk, her zaman olduğu gibi bu yıl da aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu birçok ülkeden temsilcileri bu yılki tatbikatı izlemeye davet etti.