Belarus ve Rusya Ortak Askeri Uçuş Tatbikatı Düzenliyor

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak askeri uçuş tatbikatı düzenlemeye başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27-31 Mayıs'ta Belarus ve Rusya birleşik bölgesel hava savunma sisteminin iyileştirilmesi kapsamında, kontrol organları ile uçuş personelinin etkileşimini ve eğitimini arttırmak amacıyla iki ülkenin hava kuvvetleri ve hava savunma birlikleriyle ortaklaşa tatbikat yürütüleceği bildirildi.

Tatbikat sırasında havacılık kuvvetlerinin yönetilmesi üzerinde çalışma yapılacağı aktarılan açıklamada, muharebe eğitimi görevlerinin yerine getirilmesi esnasında etkileşimin organize edileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Tatbikat sırasındaki ana çabalar, devlet ve askeri tesislerin hava saldırılarından korunması konularını çözmeyi amaçlıyor. İlave olarak, havacılık poligonlarında mürettebatın, kara kuvvetleri birliklerini korumak amacıyla bir dizi meseleyi pratik olarak çözmesi gerekecek." ifadelerine yer verildi.