Belarus ve Rusya'nın Zapad-2025 Tatbikatı Başladı
Güncelleme:
Belarus'ta 12-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Zapad-2025 tatbikatı, Birlik Devleti'nin savunulması ve olası saldırılara karşı hazırlık amacı taşıyor.

MİNSK, 16 Eylül (Xinhua) -- Belarus ve Rusya'nın ortak askeri stratejik tatbikatı Zapad-2025'in önemli aşaması pazartesi günü Belarus'ta gerçekleştirildi. 12-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen tatbikat, Birlik Devleti'nin savunulması ve olası saldırılara karşı hazırlık amacı taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
