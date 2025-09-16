Belarus ve Rusya'nın Zapad-2025 Tatbikatı Başladı
Belarus'ta 12-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Zapad-2025 tatbikatı, Birlik Devleti'nin savunulması ve olası saldırılara karşı hazırlık amacı taşıyor.
MİNSK, 16 Eylül (Xinhua) -- Belarus ve Rusya'nın ortak askeri stratejik tatbikatı Zapad-2025'in önemli aşaması pazartesi günü Belarus'ta gerçekleştirildi. 12-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen tatbikat, Birlik Devleti'nin savunulması ve olası saldırılara karşı hazırlık amacı taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel