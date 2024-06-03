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Belarus ve Moğolistan arasında 14 anlaşma imzalandı

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'ın görüşmesinde çeşitli alanlarda 14 anlaşmanın imzalandığı bildirildi. İkili ilişkilerde yeni ufuklar açılması umuduyla yapılan görüşmede, dostane ilişkiler ve işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'ın görüşmesinde çeşitli alanlarda 14 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Belarus Cumhurbaşkanlığının basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Moğolistan'ı ziyaret eden Lukaşenko ve Khurelsukh başkent Ulanbator'da bir araya geldi.

İkili başlayan görüşme, genişletilmiş formatta devam etti.

Khurelsukh ve Lukaşenko, görüşmelerde Belarus ile Moğolistan arasında dostane ilişkiler ve işbirliği anlaşması imzaladı. Ayrıca, çeşitli alanlarda 14 anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Lukaşenko, burada yaptığı açıklamada, Moğolistan ile ilişkileri geliştirme ve genişletme niyetinde olduklarını belirterek, "İkili ticaret hacmi yaklaşık 30 milyon dolar. Bu çok küçük bir rakam. Bu rakamı arttırmak istiyoruz." dedi.

Moğolistan'da yaptıkları görüşmelerin ikili ilişkilerde yeni ufuklara yol açacağı umudunu paylaşan Lukaşenko, Moğolistan'ın dış siyasetini desteklediklerini dile getirdi.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh da Lukaşenko'nun ülkesine yaptığı ziyaretin ikili ilişkiler tarihinde ilk üst düzey ziyaret olduğuna dikkati çekti.

Khurelsukh, "Bu görüşme, tarihi öneme sahip ve ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtı." ifadesini kullandı.

Belarus ile işbirliğini derinleştirme niyetinde olduklarını söyleyen Khurelsukh, Moğol ve Belarus halklarının ilişkilerinin yıllardır sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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