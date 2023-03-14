Belarus'un yurt dışından silahlı oluşumlarla istikrarsızlaştırılmak istendiği iddia edildi

Belarus'ta, yurt dışındaki silahlı oluşumların paralı savaşçılar aracılığıyla ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma planları yaptığı bildirildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Organize Suçlarla Mücadele ve Yolsuzlukla Mücadele Daire Başkanı Andrey Ananenko yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin Belaruslu aşırılıkçı, terörist ve paralı savaşçıların bağlantılarını araştırdığını belirtti.

Bu çalışmalar çerçevesinde edindikleri bilgileri aktaran Ananenko, "İçişleri Bakanlığı, yurt dışında bulunan Kalinovskiy Taburu ve diğer silahlı oluşumlar gibi aşırılık yanlısı ve terör örgütü üyelerinin Belarus'taki durumu istikrarsızlaştırma planları yaptığını biliyor. Bununla birlikte paralı savaşçılar ve Batı'daki hazırlık kamplarında eğitim almış kişiler de kullanılabilir." ifadesini kullandı.

Belarus'ta Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere vatandaşları kendi safına çekmek için gizli hücreler oluşturan bağlantıların varlığına dikkati çeken Ananenko, "Geçen yılın başından itibaren paramiliter gruplara paralı savaşçı olarak katılmak için Belarus'tan ayrılmaya çalışan 11 kişi hakkında ceza davası açıldı." dedi.

Ananenko, Ukrayna'daki Belaruslu paralı savaşçıların bağlantılarını ve ülke içindeki faaliyetleri araştırmaya devam ettiklerini belirtti.