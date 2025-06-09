Belarus'un Yeni Futbol Stadyumu Açıldı

MİNSK, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in desteğiyle inşa edilen Belarus Ulusal Futbol Stadyumu, cumartesi akşamı Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun katılımıyla başkent Minsk'te resmen açıldı.

Belarus'un en büyük ve en modern futbol stadyumu olan tesis, en yüksek uluslararası standartları karşılıyor. 33.000'den fazla seyirci kapasiteli stadyum, Beijing Urban Construction Group tarafından genel sözleşme kapsamında inşa edildi.