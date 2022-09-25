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Belarus'un başkenti Minsk'te sonbahar bayramı kutlandı

Güncel Haberler

Belarus'un başkenti Minsk'te, halk geleneksel ve renkli kıyafetlerini giyerek "Bagach" adı verilen sonbahar bayramını kutladı.

Belarus'un başkenti Minsk'te, halk geleneksel ve renkli kıyafetlerini giyerek "Bagach" adı verilen sonbahar bayramını kutladı. Sonbahar bayramı, ekin zamanının bitimini ve bereketli hasada şükür için bölge halkı tarafından kutlanmaktadır. Çok eski zamanlara dayanan bir gelenek olan sonbahar bayramı, Belaruslular tarafından günümüzde de yaşatılmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Belarus Güncel Haberler

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