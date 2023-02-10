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Belarus'tan ikinci arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gitti

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Belarus'tan ikinci arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gitti

Belarus'tan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarında yer alacak ikinci ekip Türkiye'ye gönderildi.

Belarus'tan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarında yer alacak ikinci ekip Türkiye'ye gönderildi.

Belarus Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "ZUBR" acil kurtarma ekibinin ülkedeki Maçulişçi askeri havaalanından Gaziantep'e askeri uçakla gittiği belirtildi.

İkinci ekipte özel teknik ekipmanlarıyla 32 uzmanın yer aldığı kaydedilen açıklamada, 3 arama köpeğinin de ekibe eşlik ettiği bildirildi.

Bakanlık, deprem bölgesine 32 kişiden oluşan ilk arama kurtarma ekibini 8 Şubat'ta göndermişti.

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Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Belarus Güncel Haberler

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