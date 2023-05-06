Belarus'ta Türk vatandaşları, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için ilk defa oy kullanıyor

Belarus'ta yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için ülkede ilk kez sandık başına gitti.

Belarus'ta yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için ülkede ilk kez sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğine ilk defa sandık götürdü.

Yerel saatle 09.00'dan itibaren açılan sandıklarda Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemleri yarın akşama kadar devam edecek.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimler için 500'den fazla seçmenin olduğu yabancı ülkelerde Türk vatandaşları için sandık kurulduğunu hatırlattı.

Belarus'ta kayıtlı seçmen sayısının 644 olduğunu belirten Özcan, "İlk defa başkent Minsk'te sandık açılmasının tatlı bir heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız." dedi.

İki gün sürecek oylama işleminin 7 Mayıs akşamı saat 21.00'de sona ereceğini kaydeden Özcan, sandığın, oyların ve seçim malzemelerinin büyükelçilik binasında özel hazırlanmış güvenlikli odada muhafaza edileceğini anlattı.

Oylama işlemlerinin ardından ilk uçağın 8 Mayıs'ta olduğunu ve diplomatik kurye vasıtasıyla pusulaların bu uçakla Türkiye'ye ulaştırılacağını dile getiren Özcan, "Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.