Belarus'ta 9 Mayıs Zafer Günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belarus'ta 9 Mayıs Zafer Günü

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Etkinlikten görüntüler Belarus'un başkenti Minsk'te 9 Mayıs Zafer Günü, savaş atmosferini yeni nesillere anlatmak, savaşta yer alan, yaralanan veya hayatını kaybeden askerleri anmak için çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikten görüntüler Belarus'un başkenti Minsk'te 9 Mayıs Zafer Günü, savaş atmosferini yeni nesillere anlatmak, savaşta yer alan, yaralanan veya hayatını kaybeden askerleri anmak için çeşitli etkinliklerle kutlandı.

AA / Güncel

Belarus, Savaş, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title