Belarus'ta 9 Mayıs Zafer Günü
AA - Güncel
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Etkinlikten görüntüler Belarus'un başkenti Minsk'te 9 Mayıs Zafer Günü, savaş atmosferini yeni nesillere anlatmak, savaşta yer alan, yaralanan veya hayatını kaybeden askerleri anmak için çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Etkinlikten görüntüler Belarus'un başkenti Minsk'te 9 Mayıs Zafer Günü, savaş atmosferini yeni nesillere anlatmak, savaşta yer alan, yaralanan veya hayatını kaybeden askerleri anmak için çeşitli etkinliklerle kutlandı.
AA / Güncel