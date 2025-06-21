Belarus'ta 14 Tutuklu Serbest Bırakıldı

Belarus'ta farklı ülke vatandaşı 14 tutuklunun serbest bırakıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un yardımcısı John Cole, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kellogg'un bugün Belarus'a ziyarette bulunduğunu belirtti.

Cole, "ABD yönetiminin girişimleriyle Belarus'ta çeşitli ülke vatandaşı olan 14 tutuklu serbest bırakıldı. Litvanya hükümetine işbirliği ve yardımları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Daha önce Belarus'u ziyaret ettiğini belirten Cole, bu ziyaretin ardından Minsk yönetiminin tutuklu ABD vatandaşı Yuriy Zenkoviç'i serbest bıraktığını kaydetti.

Sosyal medyada yer alan haberlerde, bugün serbest bırakılan 14 kişi arasında muhalif Svetlana Tihanovskaya'nın eşi Sergey Tihanovskiy'nin bulunduğu belirtildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg'u kabul etmişti.