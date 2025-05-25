Belarus, Rusya-Ukrayna Esir Takasına Devam Edecek

Belarus, Rusya-Ukrayna Esir Takasına Devam Edecek
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Belarus, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasını sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Devlet Başkanlığı Basın Sekreteri Natalya Eismont, esir ve naaş takaslarının daha önce Belarus topraklarında gerçekleştirildiğini belirtti.

MİNSK, 25 Mayıs (Xinhua) -- Belarus, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasını sağlamaya devam edeceklerini açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı'nın Basın Sekreteri Natalya Eismont cuma günü TASS Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında daha önce yapılan tüm esir ve naaş takaslarının, iki ülke yönetimlerinin onayıyla Belarus topraklarında yapıldığını hatırlattı.

Eismont, yeni bir esir takasına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

16 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan barış müzakerelerine yeniden başlayan Rusya ve Ukrayna, görüşmelerde her iki taraftan da 1000 esirin serbest bırakılmasıyla, Şubat 2022'de çatışmaların başlamasından bu yana en büyük esir takasını gerçekleştirme konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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