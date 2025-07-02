Belarus, Rusya'nın Yeni Füze Sistemlerini 2025'te Ülkesine Konuşlandıracak

MİNSK, 2 Temmuz (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Oreşnik füze sistemlerinin 2025'in sonuna kadar ülkeye konuşlandırılacağını söyledi.

Bağımsızlık günü vesilesiyle salı günü düzenlenen bir törende konuşan Lukaşenko, Rusya'nın en yeni füze sisteminin kısa süre içinde seri üretime geçeceğini ve 2025 sonuna kadar Belarus'a konuşlandırılacağını belirtti.

Lukaşenko, nisan ayında Volgograd'a yaptığı ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le sistemin teslimatı hakkında mutabakata vardıklarını kaydetti.

Lukaşenko, silah sistemlerinin Belarus'a konuşlandırılmasındaki yardımlarından dolayı Rus tarafına minnettarlığını ifade etti.