Belarus-Rusya Askere Tatbikatı Zapad 2025 Savunma Amaçlı

Belarus-Rusya Askere Tatbikatı Zapad 2025 Savunma Amaçlı
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yaklaşan Zapad 2025 askeri tatbikatının savunma amaçlı olduğunu ve kimseden saklayacak bir şeyleri olmadığını belirtti. Tatbikat, Belarus ve Rusya'nın ortak savunma işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

MİNSK, 17 Mayıs (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yaklaşan Belarus-Rusya askeri tatbikatı Zapad 2025'in kimseye yönelik saldırı planı içermediğini söyledi.

Lukaşenko cuma günü Minsk'te Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile yaptığı görüşmede, bu askeri tatbikatın savunma amaçlı olduğunu belirterek ülkesinin kimseden bir şey saklamadığını söyledi.

Lukaşenko, ülkesinin Rus birliklerini kabul etmeye ve Belarus-Rusya Birlik Devleti programına yönelik ortak kuvvetler grubunun tatbikatını gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Lukaşenko, Belarus ordusunun özel askeri operasyon deneyimini ve yeni savaş stratejilerini dikkate alarak modern savaş ve savunma tekniklerine uyum sağlayacağını vurguladı.

Belousov ise iki ülkenin sadece müttefik olmadığını, aynı zamanda uluslararası durum nedeniyle güçlendirdikleri ortak bir savunma alanına sahip olduklarını ve bu işbirliğini en kısa sürede daha fazla geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Zapad 2025 tatbikatının eylül ayı ortasında Belarus ve Rusya'da eş zamanlı olarak düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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