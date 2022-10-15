Belarus: Ortak askeri grup kapsamındaki Rus askerleri Belarus'a geldi Güncel Haberler Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile kurulan bölgesel ortak askeri grup kapsamındaki ilk grup Rus askerinin Belarus'a geldiğini bildirdi. Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile kurulan bölgesel ortak askeri grup kapsamındaki ilk grup Rus askerinin Belarus'a geldiğini bildirdi. Belarus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile kurulan ortak askeri gruba ilişkin bilgi verildi. İlk grup Rus askeri konvoyunun Belarus'a ulaştığının belirtildiği açıklamada, "Askerler, ekmek ve tuz ikram edilerek sıcak bir şekilde karşılandı." ifadesine yer verildi. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 10 Eylül'de, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birliğin oluşturulması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Lukaşenko, dün yaptığı açıklamada ise ülkesinde "yüksek terör tehdidi" durumuna geçildiğini söylemişti. Kaynak: AA / Güncel Belarus Rusya Güncel Haberler

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