Belarus, Küresel Gıda Güvenliği İçin Önemli Bir Rol Oynuyor

Belarus, Küresel Gıda Güvenliği İçin Önemli Bir Rol Oynuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Janesh Kane, Belarus'un gıda güvenliğinde kritik bir konumda olduğunu belirtti. Belagro Fuarı'nda konuşan Kane, iklim değişikliğine karşı hazırlık yapılmasının önemini vurguladı.

MİNSK, 4 Haziran (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Janesh Kane, Belarus'un küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Kane, salı günü Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2025 Belagro Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada gıda güvenliği sorununun giderek daha ön plana çıkmasına neden olan iklim değişikliği gibi gelecekteki ortaya çıkabilecek gıda güvenliği sorunlarına karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Kane, Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletlerinin dünyanın en büyük tarım ürünleri üreticileri ve tüketicileri arasında yer aldığını vurguladı.

Kane, Belagro Fuarı'nı gıda güvenliği konularını tartışmaya ve ülkeler arasında deneyim alışverişinde bulunmaya yönelik bir platform olarak nitelendirdi.

Belagro Fuarı, modern tarım teknolojileri, yeni tarım makineleri ve tarım ürünü yetiştirme, hayvancılık, balıkçılık ve gıda işleme endüstrisindeki gelişmelerin sergilendiği en büyük platform olarak öne çıkıyor.

Fuarda, AgroSCO amblemi altında katılım sergileyen Shanghai İşbirliği Örgütü ülkelerinin tarımsal potansiyelinin tanıtılmasına da özel önem veriliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça

Yok böyle acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

Seçimi kazandırdığına bin pişman! Musk, Trump'a fena patladı
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.