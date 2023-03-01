Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Çin'i ziyaret etti

Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, Ukrayna'daki savaş sürerken Çin ile Rusya yakınlığının sorgulandığı bir dönemde Pekin'i ziyaret etti.

Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, Ukrayna'daki savaş sürerken Çin ile Rusya yakınlığının sorgulandığı bir dönemde Pekin'i ziyaret etti.

Belarus ajansı Belta'nın haberine göre, dün gece Çin'e ulaşan Lukaşenko, bugün Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang ile görüştü.

Lukaşenko'nun Şi ile görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, iki ülke arasında, "her koşulda dostluk ve kapsamlı stratejik işbirliğine" dayalı ilişkilerin sürdürüleceği vurgulandı.

Belarus lideri, ülkesinin Küresel Güvenlik Girişimi ve Ukrayna krizinin çözümü konusundaki önerilerini "bütünüyle desteklediğini" belirterek, "Bugünkü görüşmemizi, standartların dışında yaklaşımların ve sorumlu siyasi kararların alınmasını gerektiren zor bir zamanda yapıyoruz. Sizin de yakın zamanda açıkça ifade ettiğiniz gibi kazananı olmayacak bir küresel cepheleşmeden kaçınmalıyız." dedi.

İki liderin görüşmesinde ekonomi, ticaret, kalkınma, bilimsel ve teknik işbirliği, turizm, spor ve medya gibi çok sayıda alanda işbirliği anlaşmalarına imza atıldı.

Lukaşenko, Başbakan Li ile görüşmesinde de iki ülkenin "ilişkilerini yoğunlaştırması" gerektiğini vurgulayarak, "İşbirliğimize kapalı bir alan olmamalı, her cephede ortak çalışmalıyız. En önemlisi de dost olmak ile üçüncü ülkeler aleyhine çalışmak arasında seçim yapmak zorunda olmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Çin ve Belarus liderleri, Eylül 2022'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki yüz yüze görüşmede, iki ülke ilişkilerinin seviyesinin, "her koşulda dostluk ve kapsamlı stratejik işbirliği" düzeyine yükseltilmesine karar vermişti.

ABD'den Çin'e Rusya'ya destek uyarısı

Belarus liderinin ziyareti, Çin'in Ukrayna'daki savaş karşısındaki tutumunun ve Rusya ile ilişkilerinin, ABD ve Batı tarafından sorgulandığı bir döneme denk geldi.

Belarus, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları için topraklarını kullanmasına izin vererek savaşta taraflı bir tutum izlemişti.

ABD Başkanı Anthony Blinken, dün Kazakistan'ı ziyaretinde Lukaşenko'nun Çin'i ziyaretine ilişkin soruya verdiği yanıtta, Çin'in iki farklı tutumu aynı anda sürdüremeyeceği belirterek, "Bir taraftan kamuoyu önünde kendinizi barışı amaçlayan bir güç olarak sunup, diğer yanda Vladimir Putin'in başlattığı yangını körükleyemezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'i Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik ortaya attığı 12 maddelik önerilerine de değinen Blinken, "Eğer Çin gerçekten bu konuda ciddiyse, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygıyı birincil ilke olarak görüyorsa, son bir yılı Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için çalışmalıydı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Blinken, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta "öldürücü destek" sağlayan Çinli şirketlere ve şahıslara yaptırım uygulayacağını vurgulamıştı.

Çin'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının yıl dönümü olan 24 Şubat'ta, krizin siyasi çözümü için önerilerini içeren, 12 maddelik "tutum belgesi" açıklamıştı.

Belgede, ülkelerin egemenliklerine saygı gösterilmesi, meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması, tek taraflı yaptırımlara son verilmesi ve gerginliklerin aşamalı olarak azaltılarak ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulanmıştı.

Ateşkes önerisi, ABD ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra, Ukrayna tarafından da kabul görmemişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, "Ateşkes ve yeni sınır hattı çizilmesini öngören herhangi bir barış planı, Ukrayna topraklarındaki işgali ve Rus soykırımını sürdürecektir. Bu, barış değil, savaşın dondurulmasıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.