Belarus Cumhurbaşkanı: Çin Bağımsız Bir Politikaya Sahip Önemli Bir Ülke Haline Geldi

MİNSK, 28 Şubat (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Xinhua'ya verdiği özel röportajda, "Çin'e ilk ziyaretime, ülkedeki ilk izlenimlerime ve Çin Halk Cumhuriyeti liderleriyle işbirliğime dair çok sıcak ve çok tatlı anılarım var" dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un başkenti Minsk'te Çin'e ziyareti öncesinde Xinhua'ya özel açıklamalarda bulundu, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Henadz Zhinkov/Xinhua)

MİNSK, 28 Şubat (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Xinhua'ya verdiği özel röportajda, "Çin'e ilk ziyaretime, ülkedeki ilk izlenimlerime ve Çin Halk Cumhuriyeti liderleriyle işbirliğime dair çok sıcak ve çok tatlı anılarım var" dedi.

Bu yıl, Çin'le Belarus arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 31. yıl dönümü. Bu süre boyunca ilişkiler sürekli güçlenip bir üst düzeye çıktı ve çok yönlü işbirliği içinde sağlam bir ilerleme kaydetti.

15 Eylül 2022'de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Lukaşenko, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısı sırasında biraraya gelmişti. İki cumhurbaşkanı, ikili ilişkileri her türlü koşulda geçerli olacak bir kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltmeye karar verdi. Çin-Belarus ilişkileri, tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı.

Söyleşide Çin'e yaptığı önceki ziyaretlerinden bahseden Lukaşenko, Belarus Cumhurbaşkanı olarak 20 yıldan fazla bir süre önce yaptığı ilk ziyaretine ve öncesinde milletvekili olarak ülkenin özel ekonomik bölgelerine yaptığı ziyaretlerine değindi.

O dönemde Çin'in bugünkü gibi olmadığını söyleyen Lukaşenko, "Nüfusu çok fazlaydı... Herkesin doyurulması ve giydirilmesi gerekiyordu. Çin'in ulusal savunmasını güçlendirmesi gerekiyordu. Hiçbir şey kolay değildi. Ama Çin tüm bunları başarmaya kararlıydı" diye konuştu.

Ziyaretinin ardından Çin'in sadece 20-30 yıl içinde büyük bir kalkınma gerçekleştireceğini hissettiğini kaydeden Lukaşenko, bu yüzden Çin'in deneyiminden ders çıkarılması gerektiğini söyledi.

Belarus'un Çin'in deneyiminden, özellikle de özel ekonomik bölgeler uygulamasından yararlandığını vurgulayan Belarus Cumhurbaşkanı, "Bunu temel alarak birçok serbest ekonomik bölge kurduk. 'Great Stone' Çin-Belarus Sanayi Parkı da bunlardan biri... Bu parkın özünde Çin deneyimi yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Belarus'un başkenti Minsk'in 25 kilometre uzağında bulunan "Great Stone" Sanayi Parkı görülüyor, 19 Ekim 2021. (Fotoğraf: Sanayi Parkı Geliştirme Şirketi CJSC/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

"Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bir zamanlar Great Stone'u 'İpek Yolu Ekonomi Kuşağı'nda yer alan bir inci' diye nitelemişti" diyen Lukaşenko, Belarus'un, sanayi parkının gelişimine büyük önem verdiğini ve vergi muafiyetleri gibi birçok ayrıcalıklı politika uyguladığını belirtti. Cumhurbaşkanı, "Bu, ticaret açısından son derece faydalı" diye vurguladı.

Lukaşenko, "Bugün Çin'in ilgi duyduğumuz yeni teknolojilerinden yeni şeyler öğreniyoruz. Bu, biyoteknolojiden ulusal savunmaya kadar her sektörü ilgilendiriyor. Çin, büyük bir ilerleme kaydetti" ifadelerini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı, "Daha fazla Çinli yüksek teknoloji şirketinin sanayi parkına katılmasını bekliyoruz" diye ekledi.

Çin'in büyük bir kalkınma gerçekleştirdiğini ve uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynadığını kaydeden Lukaşenko, Çin'in bağımsız bir politikaya sahip önemli bir ülke haline geldiğini ve "günümüzde hiçbir konunun Çin olmaksızın çözüme kavuşturulamayacağını" vurguladı.

Çin'in, her zaman olduğu gibi bağımsız, barışçıl bir dış politika izleyeceğine duyduğu sağlam inancı ifade eden Lukaşenko, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi yolla çözüme kavuşturulmasına yönelik duruşunu bildiren raporun, ülkenin barışçıl dış politikasına yönelik bir kanıt ve aynı zamanda tüm dünyada çok kapsamlı etkisi olacak yeni ve özgün bir adım olduğunu dile getirdi.

Lukaşenko, Çin'e ait sivil insansız hava aracının ABD tarafından düşürülmesini "hiç dostça olmayan bir hamle" ve ABD'nin siyasi amaçlarla kasten sahnelediği bir "gösteri" diye niteledi.

Belarus Cumhurbaşkanı, "Bugün hiç kimse Çin'i kontrol altına alamaz ya da kalkınmasını durduramaz" diye konuştu.