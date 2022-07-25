Son dakika haberi! Kayseri'de 13. kattan düşen kadın öldü Son dakika haber... Kayseri'de yaşadığı apartmanın 13. katından düşen kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de yaşadığı apartmanın 13. katından düşen kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde oğluyla yaşayan Ş.Ö. (66), 14 katlı binanın 13. katındaki evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.Ö'nün öldüğünü belirledi. Ş.Ö'nün cenazesi hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA / Sercan Küçükşahin - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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