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Beklenen şiddetli yağış öncesi kriz masası oluşturuldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Beklenen şiddetli yağış öncesi kriz masası oluşturuldu

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, metereolojik anlamda kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da 00.00-23.

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından, metereolojik anlamda kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da 00.00-23.59 saatleri arasında etkili olması beklenen şiddetli yağış öncesi tüm kurumların katılımıyla kriz masası oluşturuldu

Afad tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da 00.00-23.59 saatleri arasında etkili olması beklenen yoğun yağış öncesi tüm kurumların katılımıyla kriz masası oluşturuldu. Oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırıldı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi sağlanacak. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile, şiddetli yağışın gerçekleşeceği bölgelerde AFAD ve tüm kurumlar ile teyakkuzda olduklarını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaşımda, "Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de, Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla teyakkuzdayız." ifadelerine yer verdi.

(Özgür Kaya - Vedat Yunus İkizoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Soylu Kastamonu AFAD Güncel Haberler

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