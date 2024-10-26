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Bekir Hafız Camisi İbadete Açıldı

Bekir Hafız Camisi İbadete Açıldı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Bekir Hafız Camisi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan açılışta dualar edildi ve kurdele kesimiyle cami ibadete açıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Bekir Hafız Camisi'nin ibadete açılışı için tören düzenlendi.

Halilbaba Mahallesi'nde yapımı tamamlanan caminin açılış programına Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Yalçınkaya'nın gerçekleştirdiği dua sonrası protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirilen cami ibadete açıldı.

Tören sonrası davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

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