Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bozdağ'ın yanı sıra çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri de hastaneye gelerek Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Önder'in ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Bozdağ, sağlık durumuna ilişkin hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Bozdağ, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ve şifa dileklerimizi daha önce iletmiştik. Ancak bugün bizzat gelerek yakınlarına hastanede ziyarette bulunarak, geçmiş olsun dileklerimi ve şifa dileklerimi ilettim. Hem kızıyla hem annesiyle hem kardeşleriyle hem de buradaki DEM Grubu milletvekilleri ve grup başkanvekilleriyle görüşme imkanı bulduk." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan, Önder'in durumu hakkında her gün bilgi aldığını belirten Bozdağ, bundan sonraki süreçte Önder'in sıhhat bulması için dua edilip sabırla beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, bazı AK Parti'li, CHP'li ve DEM Parti'li vekiller de Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.