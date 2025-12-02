Bekir Başevirgen: "Üç Çocuğun Sağlıklı Beslenebilmesinin Aylık Maliyeti 28 Bin Lira"

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Üç çocuğu olan bir ailenin, sadece çocuklarının beslenmesi için ayda 23 bin ila 25 bin lira arasında bir paraya ihtiyacı var. Bu rakam protein ağırlıklı bir beslenmede 28 bin TL'ye çıkıyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çocukların sağlıklı beslenebilmesi için gerekli gıda kalemleriyle maliyet hesabı yaptı. Başevirgen, bir çocuğu doyurmanın günlük maliyetinin 280 TL'ye dayandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bir kilogram etin fiyatı 900 liraya dayandı. Bir litre süt marketlerde 40-50 lira arasında, 200 gram ekmek 15 lira, yumurtanın tanesi 5 lira, tavuk göğsünün kilosu 230 lira, peynirin kilosu 350–400 lira arasında. Gerekli diğer gıda ürünlerini de hesaba kattığımızda gelişme çağındaki bir çocuğun günlük dengeli beslenme maliyeti 240 ila 280 TL arasında değişiyor. Üç çocuğu olan bir ailenin sadece çocuklarının beslenmesi için ayda 23 bin ila 25 bin lira arasında bir paraya ihtiyacı var. Bu rakam protein ağırlıklı bir beslenmede 28 bin TL'ye çıkıyor. Et yiyebilmek, gerekli proteini alabilmek zenginliğin değil, insan olmanın gereğidir. Ancak artık ülkemizde et, ayrıcalıklı zengin bir kesimin ulaşabildiği lüks bir besin kaynağı haline geldi. Hangi çocuk bu koşullarda gelişecek?

"Vatandaşın sofrasına adalet gelmeden hiçbir şey düzelmez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlardan 3 çocuk isteğini 5 çocuk olarak yenilemesini de eleştiren Başevirgen, "Beş çocuk isteyenlere sesleniyorum, 3 çocuğun bile aylık gıda masrafı 28 bin lira. Hadi karşılayın. Üç çocuk için asgari beslenme 15 bin - 18 bin lira, normal beslenme 19 bin 500 - 22 bin 800 lira, yeterli beslenme için 24 bin 300 - 28 bin 300 lira. Bir baba, bir anne bu rakamı nasıl ödeyecek? Sadece çocukların yemek masrafı asgari ücreti aşıyor. Açlık sınırını geçtik, artık çocuklar için beslenme hakkı bile yok oluyor. Bu tablo bir yönetim değil, iktidarın çocukları kaderine terk etmesidir. Bu ekonomik düzen çocukların geleceğini çalıyor. Beslenemeyen çocuk, öğrenemez. Öğrenemeyen bir toplum geleceğini kuramaz. AKP'nin vatandaşlarımıza dayattığı bu tablo bir kriz değil, çöküşün resmidir. Vatandaşın sofrasına adalet gelmeden hiçbir şey düzelmez" dedi.